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У НАЗК розповіли про особливості декларування транспортних засобів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції назвали особливості декларування транспортних засобів. Зокрема, що вони декларуються незалежно від вартості. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал НАЗК.

У НАЗК розповіли про особливості декларування транспортних засобів

“Особливості декларування транспортних засобів. На відміну від іншого цінного рухомого майна, відомості про транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли, причепи та ін.) зазначаються незалежно від їх вартості”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість вказується на дату набуття транспортного засобу у власність, володіння або користування. При цьому витрати на митне оформлення чи реєстрацію транспортного засобу в його вартість не включаються.

“Водночас, якщо видаток на митне оформлення чи реєстрацію перевищує 50 прожиткових мінімумів (96 050 грн для декларації за 2019 рік) і був здійснений суб’єктом декларування у звітному періоді, то його потрібно вказати у розділі 14 “Видатки та правочини суб’єкта декларування”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що декларувати треба навіть ті транспортні засоби, які були передані іншій особі на підставі довіреності, оскільки видача права довіреності не припиняє права власності на майно.

Нагадаємо, НАЗК роз’яснило, де отримати інформацію для заповнення декларації.

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