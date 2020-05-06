В НАПК рассказали об особенностях декларирования транспортных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции назвали особенности декларирования транспортных средств. В частности, они декларируются независимо от стоимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал НАПК.
"Особенности декларирования транспортных средств. В отличие от другого ценного движимого имущества, сведения о транспортных средствах (автомобили, автобусы, мотоциклы, прицепы и др.) указываются независимо от их стоимости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость указывается на дату вступления транспортного средства в собственность, владение или пользование. При этом затраты на таможенное оформление или регистрацию транспортного средства в его стоимость не включаются.
"Вместе с тем, если расход на таможенное оформление или регистрацию превышает 50 прожиточных минимумов (96 050 грн для декларации за 2019 год) и был осуществлен субъектом декларирования в отчетном периоде, то его нужно указать в разделе 14 "Расходы и сделки субъекта декларирования", - указано в сообщении.
Отмечается, что декларировать нужно даже те транспортные средства, которые были переданы другому лицу на основании доверенности, поскольку выдача права доверенности не прекращает права собственности на имущество.
Напомним, НАПК разъяснило, где получить информацию для заполнения декларации.