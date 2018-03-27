В Нацполіції вирішили навести лад в "економічних" кримінальних провадженнях
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Департаментом захисту економіки разом зі слідством виявлено понад 1900 кримінальних правопорушень у сфері економіки. Про це сьогодні, 27 березня, під час відеоселекторної наради повідомив заступник глави Нацполіції – начальник Департаменту захисту економіки Ігор Купранець, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
За його словами, такі справи мають “йти до суду”, а тому є потреба у проведенні їх ревізії.
“Я акцентую увагу на тому, що справи повинні йти до суду. Водночас слід визначити конкретні терміни, провести ревізію матеріалів кримінальних проваджень, які знаходяться в слідстві, щоб ми могли планувати в подальшому закінчення розслідування цих матеріалів”, — зазначив Ігор Купранець.
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Голова Національної поліції України Сергій Князєв підтримав цю пропозицію, визначивши двотижневий термін для проведення ревізії матеріалів кримінальних проваджень за “економічними” правопорушеннями.
Нагадаємо, що зараз в Україні, за даними ГПУ та низки профільних експертів, спостерігається сплеск організованої злочинності.
Екс-керівник ГУБОЗу В.Кур, зокрема, переконаний, що рівень злочинності в Україні сьогодні вищий, ніж в 90-ті.
Ймовірно, саме тому, в НПУ створили новий підрозділ, що має боротися з ОЗУ. Наразі триває конкурс на обрання його очільника.
Згідно з інформацією окремих ЗМІ, очолити новостворений підрозділ по боротьбі з оргзлочинністю може чинний перший заступник Глави НПУ — В.Аброськін. Саме він сьогодні очолює кримінальну поліцію, уповноважену на боротьбу з організованою злочинністю, зокрема.
На вказаній посаді В.Аброськін працює з липня минулого року. За рік правоохоронець, згідно з його ж декларацією про доходи, збагатів щонайменше у два рази.