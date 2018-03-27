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В Нацполиции решили навести порядок в "экономических" уголовных производствах

В Нацполиции решили навести порядок в "экономических" уголовных производствах

Киев  •  УНН

 • 8244 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Департаментом защиты экономики вместе со следствием выявлено более 1900 уголовных правонарушений в сфере экономики. Об этом сегодня, 27 марта, во время видеоселекторного совещания сообщил заместитель главы Нацполиции - начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По его словам, такие дела должны "идти в суд", а потому есть потребность в проведении их ревизии.

"Я акцентирую внимание на том, что дела должны идти в суд. В то же время следует определить конкретные сроки, провести ревизию материалов уголовных производств, находящихся в следствии, чтобы мы могли планировать в дальнейшем окончания расследования этих материалов", - отметил Игорь Купранец.

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Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев поддержал это предложение, определив двухнедельный срок для проведения ревизии материалов уголовных производств о "экономическим" правонарушениям.

Напомним, что сейчас в Украине, по данным ГПУ и ряда профильных экспертов, наблюдается всплеск организованной преступности.

Экс-руководитель ГУБОП В.Кур, в частности, убежден, что уровень преступности в Украине сегодня выше, чем в 90-е.

Вероятно, именно поэтому, в НПУ создали новое подразделение, которое должно бороться с ОЗУ. Сейчас идет конкурс на избрание его руководителя.

Согласно информации отдельных СМИ, возглавить подразделение по борьбе с оргпреступностью может действующий первый заместитель Главы НПУ - В.Аброськин. Именно он сегодня возглавляет криминальную полицию, уполномоченное на борьбу с организованной преступностью, в частности.

На указанной должности В.Аброськин работает с июля прошлого года. За год правоохранитель, согласно его же декларации о доходах, разбогател минимум в два раза.

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