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В Нацгвардії заявили, що не охороняють об’єкти ГТС України

В Нацгвардії заявили, що не охороняють об’єкти ГТС України

Київ • УНН

 • 11033 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Національна гвардія України не охороняє об’єкти газотранспортної системи України, в мережі Facebook повідомила прес-служба НГУ, передає УНН.

“Після прес-конференції комерційного директора НАК „Нафтогазу України“ у деяких ЗМІ з’явилася інформація про те, що нібито Нацгвардія взяла під посилений контроль об’єкти газотранспортної системи України. Ця інформація не відповідає дійсності. На даний момент Національна гвардія України не здійснює охорону жодного об’єкта газотранспортної системи України. Просимо представників засобів масової інформації використовувати перевірену інформацію з офіційних джерел”, — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, раніше, головний комерційний директора групи “Нафтогаз” Юрій Вітренко заявив, що правоохоронні органи взяли під охорону усі об’єкти критичної інфраструктури газотранспортної системи України.

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