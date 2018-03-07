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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 50144 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 60926 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 64185 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103755 просмотра

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В Нацгвардии заявили, что не охраняют объекты ГТС Украины

В Нацгвардии заявили, что не охраняют объекты ГТС Украины

Киев  •  УНН

 • 11031 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Национальная гвардия Украины не охраняет объекты газотранспортной системы Украины, в сети Facebook сообщила пресс-служба НГУ, передает УНН.

"После пресс-конференции коммерческого директора НАК "Нафтогаз Украины" в некоторых СМИ появилась информация о том, что якобы Нацгвардия взяла под усиленный контроль объекты газотранспортной системы Украины. Эта информация не соответствует действительности. На данный момент Национальная гвардия Украины не осуществляет охрану ни одного объекта газотранспортной системы Украины. Просим представителей средств массовой информации использовать проверенную информацию из официальных источников", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что правоохранительные органы взяли под охрану все объекты критической инфраструктуры газотранспортной системы Украины.

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