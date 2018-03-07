В Нацгвардии заявили, что не охраняют объекты ГТС Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Национальная гвардия Украины не охраняет объекты газотранспортной системы Украины, в сети Facebook сообщила пресс-служба НГУ, передает УНН.
"После пресс-конференции коммерческого директора НАК "Нафтогаз Украины" в некоторых СМИ появилась информация о том, что якобы Нацгвардия взяла под усиленный контроль объекты газотранспортной системы Украины. Эта информация не соответствует действительности. На данный момент Национальная гвардия Украины не осуществляет охрану ни одного объекта газотранспортной системы Украины. Просим представителей средств массовой информации использовать проверенную информацию из официальных источников", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что правоохранительные органы взяли под охрану все объекты критической инфраструктуры газотранспортной системы Украины.