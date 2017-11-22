В наступному році Польща змінить умови працевлаштування іноземців

Процедурою сезонних робіт буде охоплено такі галузі: рільництво, садівництво, туристичну та гастрономічну галузі.

"Ці дозволи на сезонну працю будуть двох видів: два етапи надання дозволів стосуватимуться іноземців, які перебувають поза кордонами Польщі, а один етап – іноземців, котрі вже перебувають на терені Польщі і мають дозвіл на легальне перебування на підставі іншій, ніж сезонні роботи" - розповіла директор Повітового управління праці і місті Ґруєць Мажанна Скочек.

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У випадку іноземців, котрі перебувають за межами Польщі, роботодавець буде складати заяву про надання дозволу на сезонні роботи, на підставі цього дозволу іноземець зможе відкрити візу до Польщі. Іноземці, котрі мають біометричні паспорти, зможуть в’їхати з таким дозволом до Польщі без необхідності відкриття візи. Роботодавець зобов’язаний зареєструвати іноземного працівника в управлінні праці.

Нагадаємо, проект закону, який запроваджує фіксований податок на запрошення на роботу сезонних працівників у Польщі, буде схвалено до кінця цього року урядом країни.