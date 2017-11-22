В следующем году Польша изменит условия трудоустройства иностранцев

Процедурой сезонных работ будет охвачено следующие отрасли: полеводство, садоводство, туристическую и гастрономическую отрасли.

"Эти разрешения на сезонную работу будут двух видов: два этапа предоставления разрешений касаться иностранцев, которые находятся за границами Польши, а один этап - иностранцев, которые уже находятся на территории Польши и имеют разрешение на легальное пребывание на основании другой, чем сезонные работы" - рассказала директор Уездного управления труда и городе Ґруець Мажанна Скочек.

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В случае иностранцев, которые находятся за пределами Польши, работодатель будет составлять заявление о предоставлении разрешения на сезонные работы, на основании этого разрешения иностранец сможет открыть визу в Польшу. Иностранцы, имеющие биометрические паспорта, смогут въехать с таким разрешением в Польшу без необходимости открытия визы. Работодатель обязан зарегистрировать иностранного работника в управлении труда.

Напомним, проект закона, который вводит фиксированный налог по приглашению на работу сезонных работников в Польше , будет принят до конца этого года правительством страны.