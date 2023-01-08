В населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка і Маринське, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка і Маринське Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"На тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка і Маринське Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення", - пише Генштаб.
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Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 5 січня, з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. Трупи мають розвантажити до місцевих моргів.