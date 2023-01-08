В населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов

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"На временно занятых территориях, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение", - пишет Генштаб.

Напомним

Противник продолжает нести потери. Так, 5 января, из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги.