В населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"На временно занятых территориях, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение", - пишет Генштаб.
Напомним
Противник продолжает нести потери. Так, 5 января, из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги.