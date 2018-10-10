В напрямку Сімферополя рухається колона російської військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У напрямку Сімферополя по трасі Феодосія-Сімферополь рухається велика колона військової техніки з близько сорока вантажних автомобілів та БТР. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реаліі”.
У колоні десятки вантажних машин, а також два бронеавтомобілі “Тигр” і один бронетранспортер. Пересування здійснюється в супроводі автомобілів військової автоінспекції.
У Міноборони Росії не уточнюють, з чим пов’язано переміщення військової техніки.
Як зазначає видання, після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.
Як повідомляв УНН, делегація України на загальних дебатах Першого комітету ГА ООН заявила про прогресивну мілітаризацію окупованого Росією Криму та розміщення РФ ядерної зброї у тимчасово окупованому Криму.