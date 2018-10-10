В напрямку Сімферополя рухається колона російської військової техніки

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У напрямку Сімферополя по трасі Феодосія-Сімферополь рухається велика колона військової техніки з близько сорока вантажних автомобілів та БТР. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реаліі”.