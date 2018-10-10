В направлении Симферополя движется колонна российской военной техники

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 8178 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 70696 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118001 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125951 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165577 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152120 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140164 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130317 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178632 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118291 просмотра

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В направлении Симферополя движется колонна российской военной техники

В направлении Симферополя движется колонна российской военной техники

Киев  •  УНН

 • 12917 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В направлении Симферополя по трассе Феодосия-Симферополь движется большая колонна военной техники из около сорока грузовых автомобилей и БТР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".

В колонне десятки грузовых машин, а также два бронеавтомобиля "Тигр" и один бронетранспортер. Передвижение осуществляется в сопровождении автомобилей военной автоинспекции.

В Минобороны России не уточняют, с чем связано перемещение военной техники.

Как отмечает издание, после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Как сообщал УНН, делегация Украины на общих дебатах Первого комитета ГА ООН заявила о прогрессивной милитаризацию оккупированного Россией Крыма и размещения РФ ядерного оружия во временно оккупированном Крыму.

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