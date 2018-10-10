В направлении Симферополя движется колонна российской военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В направлении Симферополя по трассе Феодосия-Симферополь движется большая колонна военной техники из около сорока грузовых автомобилей и БТР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".
В колонне десятки грузовых машин, а также два бронеавтомобиля "Тигр" и один бронетранспортер. Передвижение осуществляется в сопровождении автомобилей военной автоинспекции.
В Минобороны России не уточняют, с чем связано перемещение военной техники.
Как отмечает издание, после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Как сообщал УНН, делегация Украины на общих дебатах Первого комитета ГА ООН заявила о прогрессивной милитаризацию оккупированного Россией Крыма и размещения РФ ядерного оружия во временно оккупированном Крыму.