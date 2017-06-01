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В НАБУ спростували інформацію про блокування голосування за кандидатів до РГК

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. В Національному антикорупційному бюро України спростували інформацію про те, що сайт НАБУ блокував спроби голосування за кандидатів у Раду громадського контролю, передає УНН з посиланням на прес-службі НАБУ.

В НАБУ спростували інформацію про блокування голосування за кандидатів до РГК

"НАБУ очікує на пояснення про причини тимчасової недоступності послуги надсилання смс-повідомлень від провайдера телекомунікаційних послуг. Впродовж дня голосування виборці періодично скаржилися на неотримання або отримання з запізненням смс-повідомлень із кодом, потрібним для аутентифікації. Проблема оперативно усувалася. Разом з цим наголошуємо, що інформація, поширена у деяких ЗМІ про буцімто блокування голосування сайтом НАБУ, не відповідає дійсності. Сайт працював у штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що результати голосування за кандидатів до Ради громадського контролю НАБУ будуть опубліковані до 18:00 6 червня на офіційному сайті Бюро.

Нагадаємо, що вчора розпочалось голосування за кандидатів у Раду громадського контролю при НАБУ. 

Крім того, нагадуємо, що повноваження діючої РГК при НАБУ спливають 6 червня. Саме тому офіційні результати виборів нового складу РГК буде оприлюднено на сайті Бюро 6 червня. З неофіційними результатами можна ознайомитись на сторінці голосування.

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