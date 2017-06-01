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В НАБУ опровергли информацию о блокировании голосования за кандидатов в РГК

Киев • УНН

 • 8434 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро Украины опровергли информацию о том, что сайт НАБУ блокировал попытки голосования за кандидатов в Совет общественного контроля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В НАБУ опровергли информацию о блокировании голосования за кандидатов в РГК

"НАБУ ожидает объяснения о причинах временной недоступности услуги отправки смс-сообщений от провайдера телекоммуникационных услуг. В течение дня голосования избиратели периодически жаловались на неполучение или получение с опозданием смс-сообщений с кодом, необходимым для аутентификации. Проблема оперативно устранялась. Вместе с этим отмечаем, что информация, распространенная в некоторых СМИ о якобы блокировании голосования сайтом НАБУ, не соответствует действительности. Сайт работал в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что результаты голосования за кандидатов в Совет общественного контроля НАБУ будут опубликованы до 18:00 6 июня на официальном сайте Бюро.

Напомним, что вчера началось голосование за кандидатов в Совет общественного контроля при НАБУ.

Кроме того, напоминаем, что полномочия действующего РГК при НАБУ заканчиваются 6 июня. Именно поэтому официальные результаты выборов нового состава РГК будут опубликованы на сайте Бюро 6 июня. С неофициальным результатами можно ознакомиться на странице голосования.

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