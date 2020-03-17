В НАБУ через коронавірус скасували співбесіди кандидатів на вакантні посади
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України скасувало проведення тестувань та співбесід кандидатів на вакантні посади в рамках заходів з запобігання розповсюдження коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає УНН.
"З 16 березня 2020 року скасовано проведення тестувань та співбесід кандидатів на вакантні посади в Національному антикорупційному бюро України з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19", - повідомили в НАБУ.
Бюро рекомендувало направляти пакети документів для участі у відкритому конкурсі у визначені строки поштою за адресою: 03035, м. Київ, вулиця Василя Сурикова, будинок 3.
У пресслужбі нагадали, що документи, направлені електронною поштою, до розгляду не приймаються.
"Також додамо, що призупинено проведення публічних заходів (екскурсій, брифінгів, прессконференцій, прийом міжнародних делегацій тощо), навчальні практики студентів у НАБУ, а також проведення засідань РГК у будівлі Національного бюро", - додали в НАБУ.
Як повідомляв УНН, напередодні уряд України вжив невідкладні та жорсткі заходи для запобігання поширенню коронавірусу.