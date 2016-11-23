В МЗС прокоментували напад на приміщення Національного культурного центру України в Москві

Так, Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест російській стороні, наголосивши на вимогах невідкладного розслідування злочину і закликавши до публічності судового вироку всім причетним до його скоєння.

У відомстві також зазначили, що про спланований і санкціонований характер подібних акцій свідчить систематичність їх проведення під стінами українського закладу в самому центрі російської столиці, а також відсутність належної реакції з боку правоохоронних органів.

“Зазначені події навколо української установи, яка здійснює виключно мирну, просвітницьку діяльність, розцінюються в Україні як відверта провокація, метою якої є розпалювання міжнаціональної ворожнечі та штучне нав’язування російському суспільству антиукраїнської агресії”, — сказано в повідомленні.

Нашгадаємо, в Москві звільнили заступника директора Національного культурного центру України.