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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МИД прокомментировали нападение на помещение Национального культурного центра Украины в Москве

Киев • УНН

 • 12944 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины крайне возмущено фактом преступного надругательства в России над государственным символом Украины - поджогом Государственного Флага, совершенного во время нападения 22 ноября 2016 года на помещение Национального культурного центра Украины в Москве, группой радикально настроенных молодых людей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.

В МИД прокомментировали нападение на помещение Национального культурного центра Украины в Москве

Так, Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест российской стороне, отметив требования безотлагательного расследования преступления и призвав к публичности судебного приговора всем причастным к его совершению.

В ведомстве также отметили, что о спланированном и санкционированном характере подобных акций свидетельствует систематичность их проведения под стенами украинского учреждения в самом центре российской столицы, а также отсутствие должной реакции со стороны правоохранительных органов.

"Указанные события вокруг украинского учреждения, которое осуществляет исключительно мирную, просветительскую деятельность, расцениваются в Украине как откровенная провокация, целью которой является разжигание межнациональной розни и искусственное навязывание российскому обществу антиукраинской агрессии", - сказано в сообщении.

Напомним, в Москве уволили заместителя директора Национального культурного центра Украины.

 

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