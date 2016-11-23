В МИД прокомментировали нападение на помещение Национального культурного центра Украины в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины крайне возмущено фактом преступного надругательства в России над государственным символом Украины - поджогом Государственного Флага, совершенного во время нападения 22 ноября 2016 года на помещение Национального культурного центра Украины в Москве, группой радикально настроенных молодых людей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.
Так, Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест российской стороне, отметив требования безотлагательного расследования преступления и призвав к публичности судебного приговора всем причастным к его совершению.
В ведомстве также отметили, что о спланированном и санкционированном характере подобных акций свидетельствует систематичность их проведения под стенами украинского учреждения в самом центре российской столицы, а также отсутствие должной реакции со стороны правоохранительных органов.
"Указанные события вокруг украинского учреждения, которое осуществляет исключительно мирную, просветительскую деятельность, расцениваются в Украине как откровенная провокация, целью которой является разжигание межнациональной розни и искусственное навязывание российскому обществу антиукраинской агрессии", - сказано в сообщении.
Напомним, в Москве уволили заместителя директора Национального культурного центра Украины.