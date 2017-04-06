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В МВС запрацювала база даних викрадених та втрачених документів

В МВС запрацювала база даних викрадених та втрачених документів

Київ • УНН

 • 37619 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сьогодні, 6 квітня, відбувся запуск нового онлайн-сервісу Державної міграційної служби – бази даних недійсних, викрадених або втрачених документів, що посвідчують особу. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.

“Новий сервіс дає можливість перевірити наявність паспорта громадянина України в базі даних МВС, а також у базі даних ДМС, яка здійснює облік документів, які визнані недійсними „без криміналу“: псування, втрата та інше”, — підкреслив голова МВС України Арсен Аваков.

Крім того, новий онлайн-сервіс дає можливість за серією та номером перевірити не тільки паспорти, внутрішній і закордонний, а низку інших документів, що засвідчують особу, зокрема посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, що можуть підробляти та використовувати у шахрайських схемах.

А.Аваков також повідомив, що наразі сервіс працює в тестовому режимі і запросив користувачів приєднуватись до процесу тестування і поліпшення. З цією метою на сторінці передбачена спеціальна опція для зауважень та пропозицій.

У відомстві нагадали, що у МВС вже запроваджена низка онлайн-сервісів.

Зокрема, сайті МВС у розділі “Інформаційні обліки МВС” у онлайн-режимі можна перевірити інформацію про наявність в розшуку транспортного засобу, мобільного телефону, зброї і культурних цінностей. Тут доступні бази даних зниклих безвісти, осіб, що знаходяться в розшуку, невстановлених осіб, та інших. Є також можливість перевірити легітимність довідки про відсутність/наявність судимості.

У тестовому режимі працює сервіс, що дозволяє подати у електронному вигляді заявку на отримання довідки про відсутність/наявність судимості.

Крім того на сайті МВС працює безкоштовний сервіс генерації і сертифікації ЕЦП для суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

На сайті Головного сервісного центру працює онлайн-сервіс, за допомогою якого можна отримати виписку з Єдиного державного реєстру про зареєстровані транспортні засоби та їх власників. Відповідно до Постанови КМУ вартість цієї послуги становить 45,68 грн, однак, доки сервіс працює в тестовому режим, плата не стягується.

Як повідомляв УНН, новий сервісний центр МВС відкрили на Хмельниччині.

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