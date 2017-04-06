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В МВД заработала база данных похищенных и утраченных документов

В МВД заработала база данных похищенных и утраченных документов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня, 6 апреля, состоялся запуск нового онлайн-сервиса Государственной миграционной службы - базы данных недействительных, похищенных или утраченных документов, удостоверяющих личность. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.

"Новый сервис дает возможность проверить наличие паспорта гражданина Украины в базе данных МВД, а также в базе данных ДМС, которая осуществляет учет документов, которые признаны недействительными "без криминала": порча, потеря и другое", - подчеркнул глава МВД Украины Арсен Аваков.

Кроме того, новый онлайн-сервис дает возможность по серии и номеру проверить не только паспорта, внутренний и заграничный, а ряд других документов, удостоверяющих личность, в том числе удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите, которые могут подрабатывать и использовать в мошеннических схемах.

А.Аваков также сообщил, что сейчас сервис работает в тестовом режиме и пригласил пользователей присоединяться к процессу тестирования и улучшения. С этой целью на странице предусмотрена специальная опция для замечаний и предложений.

В ведомстве напомнили, что в МВД уже внедрен ряд онлайн-сервисов.

В частности, сайте МВД в разделе "Информационные учеты МВД" в онлайн-режиме можно проверить информацию о наличии в розыске транспортного средства, мобильного телефона, оружия и культурных ценностей. Здесь доступны базы данных пропавших без вести, лиц, находящихся в розыске, неустановленных лиц, и др. Есть также возможность проверить легитимность справки об отсутствии / наличии судимости.

В тестовом режиме работает сервис, позволяющий подать в электронном виде заявку на получение справки об отсутствии / наличии судимости.

Кроме того, на сайте МВД работает бесплатный сервис генерации и сертификации ЭЦП для субъектов хозяйствования и физических лиц.

На сайте Главного сервисного центра работает онлайн-сервис, с помощью которого можно получить выписку из Единого государственного реестра о зарегистрированных транспортных средствах и их владельцах. В соответствии с Постановлением КМУ стоимость этой услуги составляет 45,68 грн, однако, пока сервис работает в тестовом режиме, плата не взимается.

Как сообщал УНН, новый сервисный центр МВД открыли в Хмельницкой области.

Украинские Национальные Новости

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