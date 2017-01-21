В.Муженко розповів, що змусило агресора зупинити наступ

"ДАП (донецький аеропорт - ред.): українські воїни, утримуючи донецький аеропорт як стратегічний об’єкт, а потім і як символ мужності ЗСУ, змусили агресора відмовитися від подальших наступальних дій. Це було головне завдання і Збройні сили його виконали. Оборона ДАП стала прикладом героїзму не тільки для всього особового складу Збройних Сил, а й для армій інших країн", - зазначив В.Муженко.

З його слів, оборона донецького аеропорту також стала прикладом того, що невелике за чисельністю угрупування спроможне протистояти переважаючим силам ворога, посиленими елітними російськими спецпідрозділами. "І не тільки протистояти, а й завдавати противнику таких втрат, що він вимушений був просити перемир’я, щоб забрати своїх убитих і поранених", - додав він.

"Подвиг захисників ДАПу відродив дух української армії і створив образ нового Українського воїна – непереможного і незламного! Захисники донецького аеропорту повинні залишитися в душі і серці кожного українця як воїни новітньої армії, яку ми створили усі разом!" - наголосив начальник Генштабу.

Нагадаємо, 21 січня 2015 року бойовики підірвали перекриття нового терміналу донецького аеропорту.

При цьому в Міноборони тоді повідомили, що 20 військових ЗСУ вийшли з боями з території терміналів ДАП, оскільки їх позиції були зруйновані. Крім того, оборонне відомство тоді повідомило, що 16 військових ЗСУ отримали поранення та потрапили у полон, а також, що за добу у боях за летовище загинули 6 українських військовослужбовців.