В.Муженко рассказал, что заставило агрессора остановить наступление

"ГАП (донецкий аэропорт - ред.): украинские воины, удерживая донецкий аэропорт как стратегический объект, а затем и как символ мужества ВСУ, заставили агрессора отказаться от дальнейших наступательных действий. Это была главная задача и Вооруженные силы его выполнили. Оборона ГАП стала примером героизма не только для всего личного состава Вооруженных Сил, но и для армий других стран", - отметил В.Муженко.

По его словам, оборона донецкого аэропорта также стала примером того, что небольшая по численности группировка способна противостоять превосходящим силам врага, усиленными элитными российскими спецподразделениями. "И не только противостоять, но и наносить противнику такие потери, что он вынужден был просить перемирия, чтобы забрать своих убитых и раненых", - добавил он.

"Подвиг защитников ДАПа возродил дух украинской армии и создал образ нового Украинского воина - непобедимого и несокрушимого! Защитники донецкого аэропорта должны остаться в душе и сердце каждого украинца как воины новой армии, которую мы создали все вместе!" - Отметил начальник Генштаба.