В.Муженко: розмінування Донбасу триватиме не один десяток років
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Розмінування окупованих нині територій Донбасу після їх звільнення може тривати десятки років, тож Збройні сили України мають бути готовими до такої роботи. На цьому під час наради з керівним складом ЗСУ наголосив начальник Генерального штабу, генерал армії Віктор Муженко, передає УНН з посиланням на повідомлення Генштабу у Facebook.
"Розмінування Донбасу може забрати не один десяток років. Ми маємо враховувати цей факт і приділити увагу підготовці потрібної кількості військових інженерів. Ця військова спеціальність буде користуватися підвищеним попитом", - сказав він.
Крім того, В.Муженко наголосив на тому, що всі навчальні центри інженерних військ мають завершити комплектування та оснащення відповідно до власних штатних структур для якісної підготовки необхідної ЗСУ кількості фахівців різноманітних інженерних військових спеціальностей.