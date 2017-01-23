В.Муженко: розмінування Донбасу триватиме не один десяток років

"Розмінування Донбасу може забрати не один десяток років. Ми маємо враховувати цей факт і приділити увагу підготовці потрібної кількості військових інженерів. Ця військова спеціальність буде користуватися підвищеним попитом", - сказав він.

Крім того, В.Муженко наголосив на тому, що всі навчальні центри інженерних військ мають завершити комплектування та оснащення відповідно до власних штатних структур для якісної підготовки необхідної ЗСУ кількості фахівців різноманітних інженерних військових спеціальностей.