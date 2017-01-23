В.Муженко: разминирование Донбасса продлится не один десяток лет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Разминирования оккупированных ныне территорий Донбасса после их освобождения может длиться десятки лет, поэтому Вооруженные силы Украины должны быть готовы к такой работе. Об этом во время совещания с руководящим составом ВСУ отметил начальник Генерального штаба, генерал армии Виктор Муженко, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба в Facebook.
"Разминирование Донбасса может занять не один десяток лет. Мы должны учитывать этот факт и уделить внимание подготовке нужного количества военных инженеров. Эта военная специальность будет пользоваться повышенным спросом", - сказал он.
Кроме того, В.Муженко отметил, что все учебные центры инженерных войск должны завершить комплектование и оснащение в соответствии с собственными штатных структур для качественной подготовки необходимой ВСУ количества специалистов различных инженерных военных специальностей.