В.Муженко: разминирование Донбасса продлится не один десяток лет

"Разминирование Донбасса может занять не один десяток лет. Мы должны учитывать этот факт и уделить внимание подготовке нужного количества военных инженеров. Эта военная специальность будет пользоваться повышенным спросом", - сказал он.

Кроме того, В.Муженко отметил, что все учебные центры инженерных войск должны завершить комплектование и оснащение в соответствии с собственными штатных структур для качественной подготовки необходимой ВСУ количества специалистов различных инженерных военных специальностей.