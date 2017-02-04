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В.Муженко доповів Президенту про порушення "режиму тиші" в районі Авдіївки

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко доповів Президентові України Петру Порошенку щодо порушення "режиму тиші", який попередньо був досягнутий. Про це УНН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю Збройних сил України.

В.Муженко доповів Президенту про порушення "режиму тиші" в районі Авдіївки

"Начальник Генерального штабу доповів Президентові України щодо порушення режиму "тиші", який попередньо був досягнутий. Близько 17:30 російсько-терористичні війська почали штурмові дії в районі опорного пункту "Орел" (такий позивний мав Герой України капітан Андрій Кизило, який загинув, обороняючи Авдіївку) із застосуванням мінометів та іншої забороненої зброї", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, про це невідкладно повідомлено СЦКК та ОБСЄ та проінформовано щодо адекватного реагування на відповідне порушення із рівнозначного озброєння, котре застосовують російсько-окупаційні війська.

Нагадаємо, близько 17:30 4 лютого бойовики розпочали штурмові дії українських позицій в районі авдіївської промзони.

Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.

З початку загострення, за даними поліції, надійшли повідомлення про 3 загиблих мирних жителів і 9 поранених цивільних.

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