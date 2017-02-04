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В.Муженко доложил Президенту о нарушениях "режима тишины" в районе Авдеевки

Киев • УНН

 • 7507 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко доложил Президенту Украины Петру Порошенко о нарушении "режима тишины", который предварительно был достигнут. Об этом сообщили УНН в управлении по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

В.Муженко доложил Президенту о нарушениях "режима тишины" в районе Авдеевки

"Начальник Генерального штаба доложил Президенту Украины о нарушении режима "тишины", который предварительно был достигнут. Около 17:30 российско-террористические войска начали штурмовые действия в районе опорного пункта "Орел"(такой позывной был у Героя Украины капитана Андрея Кизило, который погиб, обороняя Авдеевку) с применением минометов и другого запрещенного оружия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, об этом безотлагательно было сообщено СЦКК и ОБСЕ и проинформировано относительно адекватного реагирования на соответствующее нарушение из равнозначного вооружения, которое применяют российско-оккупационные войска.

Напомним, около 17:30 4 февраля боевики начали штурм украинских позиций в районе авдеевской промзоны.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕССШАВеликобританию, КанадуСЕПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.

С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.

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