В.Муженко доложил Президенту о нарушениях "режима тишины" в районе Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко доложил Президенту Украины Петру Порошенко о нарушении "режима тишины", который предварительно был достигнут. Об этом сообщили УНН в управлении по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.
"Начальник Генерального штаба доложил Президенту Украины о нарушении режима "тишины", который предварительно был достигнут. Около 17:30 российско-террористические войска начали штурмовые действия в районе опорного пункта "Орел"(такой позывной был у Героя Украины капитана Андрея Кизило, который погиб, обороняя Авдеевку) с применением минометов и другого запрещенного оружия", - говорится в сообщении.
Как отмечается, об этом безотлагательно было сообщено СЦКК и ОБСЕ и проинформировано относительно адекватного реагирования на соответствующее нарушение из равнозначного вооружения, которое применяют российско-оккупационные войска.
Напомним, около 17:30 4 февраля боевики начали штурм украинских позиций в районе авдеевской промзоны.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.