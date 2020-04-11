В МОЗ розповіли, де в Україні найбільше хворих на COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Україні найбільше хворих на COVID-19 проживає в Чернівецькій області — 409 осіб. Про це на брифінгу у суботу повідомив заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

“Найбільше загальне число підтверджених випадків коронавірусної хвороби маємо в Чернівецькій області — 409. Місто Київ — 396. Івано-Франківська область — 274 випадки, Тернопільська — 208 випадків, Вінницька — 151 випадок”, — сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 в Україні склала 2511 осіб.

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