В МОЗ розповіли, де в Україні найбільше хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В Україні найбільше хворих на COVID-19 проживає в Чернівецькій області — 409 осіб. Про це на брифінгу у суботу повідомив заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Найбільше загальне число підтверджених випадків коронавірусної хвороби маємо в Чернівецькій області — 409. Місто Київ — 396. Івано-Франківська область — 274 випадки, Тернопільська — 208 випадків, Вінницька — 151 випадок”, — сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 в Україні склала 2511 осіб.