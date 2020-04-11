В Минздраве рассказали, где в Украине больше всего больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Украине больше всего больных COVID-19 проживает в Черновицкой области — 409 человек. Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
“Наибольшее общее число подтвержденных случаев коронавирусной болезни имеем в Черновицкой области — 409. Город Киев — 396. Ивано-Франковская область — 274 случая, Тернопольская — 208 случаев, Винницкая — 151 случай”, — сказал Ляшко.
Напомним, количество инфицированных COVID-19 в Украине составила 2511 человек.