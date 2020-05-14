В МОЗ прокоментували заяву Кличка щодо відкриття метро: згідно плану виходу з карантину

“Нами будуть надані дуже конкретні пропозиції щодо етапів виходу з карантину. Які будуть затверджені постановою уряду. Там враховано всі без виключення критерії, по яких критеріях і за яких умов, в тому числі, може відкриватися транспорт і метро. Якщо буде дотримання цих критеріїв, тобто, місто Київ вкладеться в ці критерії, буде відповідати цим критеріям, то ми не бачимо в цьому проблеми”, — прокоментував Максим Степанов заяву Віталія Кличка щодо відкриття метро 25 травня.

Він зазначив, що ці критерії створили епідеміологи та вірусологи які розуміють, як саме треба виходити з карантину.

Нагадаємо, Кличко закликав уряд відкрити метро 25 травня.