В МОЗ прокоментували заяву Кличка щодо відкриття метро: згідно плану виходу з карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прокоментував заяву Віталія Кличка щодо того, що роботу метро потрібно відновити з 25 травня і зазначив, що відновлювати роботу транспорту будуть з дотриманням критеріїв виходу з карантину. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Нами будуть надані дуже конкретні пропозиції щодо етапів виходу з карантину. Які будуть затверджені постановою уряду. Там враховано всі без виключення критерії, по яких критеріях і за яких умов, в тому числі, може відкриватися транспорт і метро. Якщо буде дотримання цих критеріїв, тобто, місто Київ вкладеться в ці критерії, буде відповідати цим критеріям, то ми не бачимо в цьому проблеми”, — прокоментував Максим Степанов заяву Віталія Кличка щодо відкриття метро 25 травня.
Він зазначив, що ці критерії створили епідеміологи та вірусологи які розуміють, як саме треба виходити з карантину.
Нагадаємо, Кличко закликав уряд відкрити метро 25 травня.