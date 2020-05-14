В Минздраве прокомментировали заявление Кличко об открытии метро: согласно плану выхода из карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал заявление Виталия Кличко о том, что работа метро нужно восстановить с 25 мая и отметил, что восстанавливать работу транспорта будут с соблюдением критериев выхода из карантина. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“Нами будут предоставлены очень конкретные предложения относительно этапов выхода из карантина. Которые будут утверждены постановлением правительства. Там учтены все без исключения критерии, по каким критериям и при каких условиях, в том числе, может открываться транспорт и метро. Если соблюдение этих критериев, то есть, город Киев уложится в эти критерии, будет отвечать этим критериям, то мы не видим в этом проблемы”, — прокомментировал Максим Степанов заявление Виталия Кличко об открытии метро 25 мая.
Он отметил, что эти критерии создали эпидемиологи и вирусологи которые понимают, как надо выходить из карантина.
Напомним, Кличко призвал правительство открыть метро 25 мая.