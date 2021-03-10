В МОЗ підтвердили реєстрацію китайської вакцини від COVID-19 в Україні

Цитата

“Вчора Міністерством охорони здоров’я було прийнято рішення про державну реєстрацію для екстреного медичного застосування під зобов’язання вакцини для профілактики COVID-19 виробництва компанії Sinovac, яка називається CoronaVac”, — розповів Іващенко.

За його словами, дане рішення було ухвалене на основі вивчення матеріалів, які були надані виробником, а саме реєстраційних посвідчень, а також проведеного аналізу користь-ризик.

Окрім того, він додав, що це вже третя вакцина, яка отримала дозвіл для екстреного медичного застосування під зобов’язання в Україні.

Доповнення

Вакцину CoronaVac (“Коронавак”) китайського виробника Sinovac від COVID-19 рекомендовано до схвалення в Україні.



Ситуація з вакцинами від COVID-19 в Україні

Україна наприкінці грудня уклала контракт на поставку вакцини китайського виробника — Sinovac Biotech. Йдеться про 1,9 млн доз, з можливістю, як стверджують у МОЗ, відмовитися від угоди і повернути сплачені за неї державні гроші — а це трохи менше мільярда гривень — у разі непідтвердження її достатньої ефективності.

Угода України з Sinovac проводиться через компанію-посередника в Україні “Лекхім”, яку вибрав сам виробник. Раніше агентство Reuters з посиланням на лист імпортера повідомило, що “Лекхім” просив українську владу про дозвіл відкласти перші поставки вакцин до квітня, посилаючись на затримки з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю і пізніше ухвалення українським парламентом спеціального закону про реєстрацію вакцин.

Тим часом міністр охорони здоров’я Максим Степанов оголосив 5 лютого, що Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca і Novavax. 22 лютого у МОЗ також вказали, що Степанов домовився про додаткові 5 млн доз вакцини Novavax.

Водночас Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX. Україна може отримати 16 мільйонів доз вакцини від COVID-19 за ініціативою COVAX. Очікується, що безплатно.

На сьогодні відомо, що в Україну повинні поставити 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX. Окрім того очікується, що в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Наразі на реєстрацію в Україні подали вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac. Зареєстрували раніше Pfizer/BioNTech та Oxford/AstraZeneca.