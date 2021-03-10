В МОЗ підтвердили реєстрацію китайської вакцини від COVID-19 в Україні

ukru
18 березня, 21:00 • 40219 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 83649 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 64286 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 102301 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 71954 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 98880 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116957 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144854 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184309 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 313013 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 106957 перегляди
Розмова між Трампом та путіним тривала 2,5 години

Розмова між Трампом та путіним тривала 2,5 години

18 березня, 17:26 • 71549 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 102058 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 99842 перегляди
Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

18 березня, 18:53 • 26340 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 63149 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 313012 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246870 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 340510 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333917 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 65620 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110460 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111215 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108158 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121579 перегляди
Актуальне
В МОЗ підтвердили реєстрацію китайської вакцини від COVID-19 в Україні

В МОЗ підтвердили реєстрацію китайської вакцини від COVID-19 в Україні

Київ • УНН

 • 16133 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я підтвердило реєстрацію в Україні вакцини від COVID-19 китайського виробника Sinovac CoronaVac. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Вчора Міністерством охорони здоров’я було прийнято рішення про державну реєстрацію для екстреного медичного застосування під зобов’язання вакцини для профілактики COVID-19 виробництва компанії Sinovac, яка називається CoronaVac”, — розповів Іващенко.

За його словами, дане рішення було ухвалене на основі вивчення матеріалів, які були надані виробником, а саме реєстраційних посвідчень, а також проведеного аналізу користь-ризик.

Окрім того, він додав, що це вже третя вакцина, яка отримала дозвіл для екстреного медичного застосування під зобов’язання в Україні.

Доповнення

Вакцину CoronaVac (“Коронавак”) китайського виробника Sinovac від COVID-19 рекомендовано до схвалення в Україні.

Ситуація з вакцинами від COVID-19 в Україні

Україна наприкінці грудня уклала контракт на поставку вакцини китайського виробника — Sinovac Biotech. Йдеться про 1,9 млн доз, з можливістю, як стверджують у МОЗ, відмовитися від угоди і повернути сплачені за неї державні гроші — а це трохи менше мільярда гривень — у разі непідтвердження її достатньої ефективності.

Угода України з Sinovac проводиться через компанію-посередника в Україні “Лекхім”, яку вибрав сам виробник. Раніше агентство Reuters з посиланням на лист імпортера повідомило, що “Лекхім” просив українську владу про дозвіл відкласти перші поставки вакцин до квітня, посилаючись на затримки з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю і пізніше ухвалення українським парламентом спеціального закону про реєстрацію вакцин.

Тим часом міністр охорони здоров’я Максим Степанов оголосив 5 лютого, що Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca і Novavax. 22 лютого у МОЗ також вказали, що Степанов домовився про додаткові 5 млн доз вакцини Novavax.

Водночас Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX. Україна може отримати 16 мільйонів доз вакцини від COVID-19 за ініціативою COVAX. Очікується, що безплатно.

На сьогодні відомо, що в Україну повинні поставити 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX. Окрім того очікується, що в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Наразі на реєстрацію в Україні подали вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac. Зареєстрували раніше Pfizer/BioNTech та Oxford/AstraZeneca.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79