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В Минздраве подтвердили регистрацию китайской вакцины от COVID-19 в Украине

В Минздраве подтвердили регистрацию китайской вакцины от COVID-19 в Украине

Киев  •  УНН

 • 16127 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Министерство здравоохранения подтвердило регистрацию в Украине вакцины от COVID-19 китайского производителя Sinovac CoronaVac. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Вчера Министерством здравоохранения было принято решение о государственной регистрации для экстренного медицинского применения во обязательства вакцины для профилактики COVID-19 производства компании Sinovac, которая называется CoronaVac”, — рассказал Иващенко.

По его словам, данное решение было принято на основе изучения материалов, представленных производителем, а именно регистрационных удостоверений, а также проведенного анализа польза-риск.

Кроме того, он добавил, что это уже третья вакцина, которая получила разрешение для экстренного медицинского применения под обязательства в Украине.

Дополнение

Вакцину CoronaVac (“Коронавак”) китайского производителя Sinovac от COVID-19 рекомендуется к принятию в Украине.

Ситуация с вакцинами от COVID-19 в Украине

Украина в конце декабря заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя — Sinovac Biotech. Речь идет о 1,9 млн доз, с возможностью, как утверждают в Минздраве, отказаться от сделки и вернуть уплаченные за нее государственные деньги — а это чуть меньше миллиарда гривен — в случае неподтверждения ее достаточной эффективности.

Соглашение Украины с Sinovac производится через компанию-посредника в Украине “Лекхим”, которую выбрал сам производитель. Ранее агентство Reuters со ссылкой на письмо импортера сообщил, что “Лекхим” просил украинскую власть о разрешении отложить первые поставки вакцин до апреля, ссылаясь на задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая и позже принятие украинским парламентом специального закона о регистрации вакцин.

Между тем министр здравоохранения Максим Степанов объявил 5 февраля, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. 22 февраля в Минздраве также отметили, что Степанов договорился о дополнительных 5 млн доз вакцины Novavax.

В то же время Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Украина может получить 16 млн доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX. Ожидается, что бесплатно.

На сегодня известно, что в Украине должны поставить 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того ожидается, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Сейчас на регистрацию в Украине подали вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac. Зарегистрировали ранее Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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