У Москві чоловік в жіночій сукні напав з сокирою на відвідувачів магазину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У одному з магазинів на північному сході Москви чоловік з сокирою напав на відвідувачів, дві людини отримали поранення. Нападника затримали, повідомляє ТАСС, інформує УНН.
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За даними поліції, чоловікові 48 років, мотиви нападу поки невідомі. Двох постраждалих госпіталізували.
За попередніми даними, підозрюваний — Дмитро С., який називає себе Діаною.
За словами джерела ТАСС, чоловік був одягнений в жіночий одяг, він стоїть на обліку в психоневрологічному диспансері.
Причиною нападу став конфлікт через візки, стверджує співрозмовник агентства.