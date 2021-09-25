У Москві чоловік в жіночій сукні напав з сокирою на відвідувачів магазину

Деталі

За даними поліції, чоловікові 48 років, мотиви нападу поки невідомі. Двох постраждалих госпіталізували.

За попередніми даними, підозрюваний — Дмитро С., який називає себе Діаною.

За словами джерела ТАСС, чоловік був одягнений в жіночий одяг, він стоїть на обліку в психоневрологічному диспансері.

Причиною нападу став конфлікт через візки, стверджує співрозмовник агентства.