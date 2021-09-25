В Москве мужчина в женском платье напал с топором на посетителей магазина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В одном из магазинов на северо-востоке Москвы мужчина с топором напал на посетителей, два человека получили ранения. Нападающего задержали, сообщает ТАСС, информирует УНН.
Детали
По данным полиции, мужчине 48 лет, мотивы нападения пока неизвестны. Двух пострадавших госпитализировали.
По предварительным данным, подозреваемый — Дмитрий С., который называет себя Дианой.
По словам источника ТАСС, мужчина был одет в женскую одежду, он стоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Причиной нападения стал конфликт из-за тележки, утверждает собеседник агентства.