В морському порту Чорноморська судно врізалось в причал
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. За даними порталу USM, зіткнення сталося сьогодні, 22 жовтня, судно не встигло загальмувати і врізалося носом в причал №18 порта Чорноморська, інформує УНН.
Деталі
Корабель HAKSA йшов з турецького порту Гебзе.
Про постраждалих наразі не повідомляється.
Судно HAKSA (прапор - Палау) побудовано в 1993 році. Його дедвейт становить 3 092 тонни, поточна осадка - 6 метрів.
Загальна довжина (LOA) становить 86,4 метра, а ширина - 14,54 метра.
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