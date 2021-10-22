В морском порту Черноморска судно врезалось в причал
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. По данным портала USM, столкновение произошло сегодня, 22 октября, судно не успело затормозить и врезалось носом в причал №18 порта Черноморска, информирует УНН.
Детали
Корабль HAKSA шел из турецкого порта Гебзе.
О пострадавших пока не сообщается.
Судно HAKSA (флаг - Палау) построено в 1993 году. Его дедвейт составляет 3 092 тонны, текущая осадка - 6 метров.
Общая длина (LOA) составляет 86,4 метра, а ширина - 14,54 метра.
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