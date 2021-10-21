Передане Україні дослідницьке судно Belgica прибуло в порт Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Науково-дослідницьке судно Belgica ("Бельгіка"), яке Бельгія передала Україні, ввійшло і пришвартувалося у порту Одеси - за повідомленнями, поруч з придбаним Україною британським криголамом James Clark Ross. Фото судна оприлюднив морпорт Одеси, пише УНН.
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“Сьогодні, 21 жовтня 2021 року, в Одеський порт прибуло науково-дослідне судно Belgica. Теплохід пришвартувався біля 18-го причалу морського вокзалу об 11:10 годині ранку”, — повідомили у порту.
Деталі
Україна отримала НДС Belgica в дар від Королівства Бельгії. 13 вересня на військово-морській базі в місті Зєєбрюгге відбулася церемонія передачі судна представникам Українського наукового центру екології моря (УкрНЦЕМ).
В Одесу судно вийшло з порту Зеебрюгге 1 жовтня з українським екіпажем (15 осіб) та командою з 16 іноземних вчених на борту. Похід навколо європейського континенту був організований та профінансований міжнародним проєктом “Європейський Союз для вдосконалення екологічного моніторингу Чорного моря” (EU4EMBLAS).
Найближчим часом НДС Belgica отримає нову назву і буде ходити під українським прапором з портом приписки — Одеса. У складі бази експедиційного флоту УкрНЦЕМ цей плавучий лабораторний комплекс планується використовувати для проведення наукових досліджень у Чорному й Азовському морях.
За повідомленням УкрНЦЕМ, під час переходу з Північного до Середземного і далі до Чорного моря науковці на борту судна відбирали проби морської води і донних відкладень для скринінгу глибин на присутність забруднювачів і мікропластику, аналізу поширення і стану морських мікроорганізмів. Для цього на борту НДС Belgica обладнані 5 діючих лабораторій (рибальства, гідрологічна, хімічна, біохімічна та мікробіологічна).
Довідково
За повідомленнями, судно побудували у 1984 році та всі 37 років використовували для наукових і практичних досліджень з освоєння морського шельфу, зокрема, при підготовці до будівництва морських бурових платформ і вітроелектростанцій.
Технічні характеристики судна Belgica: Довжина — 51,12 м, ширина — 10 м, осадка — 4,6 м, водотоннажність — 1200 т. Дальність автономного плавання — 20 тис. морських миль (37 тис. км) при швидкості 12 вузлів (22 км/год). Максимальна швидкість — 13,5 вузлів (25 км/год).