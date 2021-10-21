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Переданное Украине исследовательское судно Belgica прибыло в порт Одессы

Киев • УНН

 • 19041 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Научно-исследовательское судно Belgica ("Бельгика"), которое Бельгия передала Украине, вошло и пришвартовалось в порту Одессы - по сообщениям, рядом с приобретенным Украиной британским ледоколом James Clark Ross. Фото судна обнародовал морпорт Одессы, пишет УНН.

Переданное Украине исследовательское судно Belgica прибыло в порт Одессы

Цитата:

"Сегодня, 21 октября 2021 года, в Одесский порт прибыло научно-исследовательское судно Belgica. Теплоход пришвартовался у 18-го причала морского вокзала в 11:10 часов утра", - сообщили в порту.

Детали

Украина получила НИС Belgica в дар от Королевства Бельгии. 13 сентября на военно-морской базе в городе Зеебрюгге состоялась церемония передачи судна представителям Украинского научного центра экологии моря (УкрНЦЭМ).

В Одессу судно вышло из порта Зеебрюгге 1 октября с украинским экипажем (15 человек) и командой из 16 иностранных ученых на борту. Поход вокруг европейского континента был организован и профинансирован международным проектом "Европейский Союз для совершенствования экологического мониторинга Черного моря" (EU4EMBLAS).

В ближайшее время НДС Belgica получит новое название и будет ходить под украинским флагом с портом приписки - Одесса. В составе базы экспедиционного флота УкрНЦЭМ этот плавучий лабораторный комплекс планируется использовать для проведения научных исследований в Черном и Азовском морях.

По сообщению УкрНЦЭМ, при переходе с Северного в Средиземное и дальше в Черное море ученые на борту судна отбирали пробы морской воды и донных отложений для скрининга глубин на присутствие загрязнителей и микропластика, анализа распространения и состояния морских микроорганизмов. Для этого на борту НИС Belgica оборудованы 5 действующих лабораторий (рыболовства, гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая).

Справка

По сообщениям, судно построили в 1984 году и все 37 лет использовали для научных и практических исследований по освоению морского шельфа, в частности, при подготовке к строительству морских буровых платформ и ветроэлектростанций.

Технические характеристики судна Belgica: длина - 51,12 м, ширина - 10 м, осадка - 4,6 м, водоизмещение - 1200 т. Дальность автономного плавания - 20 тыс. морских миль (37 тыс. км) при скорости 12 узлов (22 км/ч). Максимальная скорость - 13,5 узлов (25 км/ч).

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