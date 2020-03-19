В МОН порадили директорам не вимагати присутності вчителів у школах під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Міністерстві освіти і науки порадили керівникам учбових закладів не вимагати від учителів присутності в школі під час карантину, а передбачити їм індивідуальний план самоосвіти. Про це сказала заступник міністра освіти Любомира Мандзій під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Дуже важливо, на сьогоднішній день, не вимагати, шановні керівники, присутності учителів в школі під час карантину. Наголошую, не вимагайте присутності працівників під час карантину. Встановіть гнучкий графік роботи. Передбачте індивідуальний план самоосвіти вчителя. Це дозволить вам уникнути в подальшому питань від органів, які можуть прийти і перевірити вашу роботу, як керівника закладу”, - сказала Любомира Мандзій.
Нагадаємо, за педагогами, які працюють дистанційно у період карантину, зберігається середня зарплата.