В Минбразования посоветовали директорам не требовать присутствия учителей в школах во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Министерстве образования и науки посоветовали руководителям учебных заведений не требовать от учителей присутствия в школе во время карантина, а предусмотреть им индивидуальный план самообразования. Об этом сказала заместитель министра образования Любомира Мандзий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“Очень важно, на сегодняшний день, не требовать, уважаемые директора, присутствия учителей в школе во время карантина. Подчеркиваю, не требуйте присутствия работников во время карантина. Установите гибкий график работы. Предусмотрите индивидуальный план самообразования учителя. Это позволит вам избежать в дальнейшем вопросов от органов, которые могут прийти и проверить вашу работу, как руководителя учреждения”, — сказала Любомира Мандзий.
Напомним, по педагогами, работающими дистанционно в период карантина, сохраняется средняя зарплата.