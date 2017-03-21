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В Молдові вино оголосили продуктом харчування

В Молдові вино оголосили продуктом харчування

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Парламент Республіки Молдова прийняв в остаточному читанні закон, згідно з яким вино в країні виключено із списку алкогольних напоїв і офіційно визнано продуктом харчування, передає УНН з посиланням на Moldpres.

"Зі вступом в силу документа на цей продукт більше не будуть поширюватися обмеження на рекламу та продаж у нічний час, тому що вино є "продовольчим продуктом, виробленим виключно шляхом спиртового бродіння, повного або часткового, свіжого або замороженого винограду, дробленого/недробленого або свіжого виноградного сусла", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Близько 20% ринку вина в Україні знаходиться в тіні

Зазначається, що таке рішення було прийнято парламентом 17 березня, щоб підтримати вітчизняних виноробів.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, українці почали споживати більше пива та вина.

При цьому, за словами експерта О.Безуглого, український ринок вин є дуже перспективним, адже якість вітчизняної продукції покращується, асортимент стає більш різноманітним, а ціна – доступнішою.

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