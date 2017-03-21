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В Молдове вино объявили продуктом питания

В Молдове вино объявили продуктом питания

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Парламент Республики Молдова принял в окончательном чтении закон, согласно которому вино в стране исключено из списка алкогольных напитков и официально признано продуктом питания, передает УНН со ссылкой на Moldpres.

"Со вступлением в силу документа на этот продукт не будут распространяться ограничения на рекламу и продажу в ночное время, так как вино является" продовольственным продуктом, произведенным исключительно путем спиртового брожения, полного или частичного, свежего или замороженного винограда, дробленого/недробленого или свежего виноградного сусла", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что такое решение было принято парламентом 17 марта, чтобы поддержать отечественных виноделов.

Напомним, как сообщал УНН, Украинцы стали потреблять больше пива и вина.

При этом, по словам эксперта О.Безуглого, украинский рынок вин является очень перспективным, ведь качество отечественной продукции улучшается, ассортимент становится более разнообразным, а цена - доступной.

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