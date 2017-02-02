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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В міськраді Рівного розповіли, коли може здорожчати проїзд у маршрутках

Київ • УНН

 • 9658 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Вартість проїзду в маршрутках Рівного поки залишатиметься в межах 3 грн і не дорожчатиме. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник міського управління транспорту та зв'язку Віталій Миронюк. 

В міськраді Рівного розповіли, коли може здорожчати проїзд у маршрутках

За його словами, перевізники не подавали нові розрахунки вартості проїзду. Таким чином, до квітня вартість проїзду в маршрутках Рівного не зросте.

Водночас В.Миронюк наголосив, що вперше з міського бюджету приватні перевізники можуть отримати компенсацію за перевезення пільговиків. Для повної компенсації підвозу 60 тис. таких пасажирів на рік необхідно 30 млн грн. Така сума непідйомна для бюджету. Тому депутатам запропонують затвердити програму часткової компенсації. Зокрема, планують виділити 4 млн грн для 7 найбільш кризових маршрутів.

“У програмі будемо просити закласти компенсацію для маршрутів, які зникають, закриваються і не хочуть працювати. Зокрема, там, де немає тролейбуса, але відшкодуємо не більше 50% вартості проїзду пільговиків”, — зазначив Віталій Миронюк.

Нагадаємо, 2 лютого на дороги Херсона вийшло менше половини маршруток.

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