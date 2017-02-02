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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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В горсовете Ровно рассказали, когда может подорожать проезд в маршрутках

Киев • УНН

 • 9658 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Стоимость проезда в маршрутках Ровно пока будет оставаться в пределах 3 грн и не будет дорожать. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник городского управления транспорта и связи Виталий Миронюк.

В горсовете Ровно рассказали, когда может подорожать проезд в маршрутках

По его словам, перевозчики не подавали новые расчеты стоимости проезда. Таким образом, до апреля стоимость проезда в маршрутках Ровно не возрастет.

В то же время В.Миронюк подчеркнул, что впервые из городского бюджета частные перевозчики могут получить компенсацию за перевозку льготников. Для полной компенсации подвоза 60 тыс. таких пассажиров в год необходимо 30 млн грн. Такая сумма неподъемная для бюджета. Поэтому депутатам предложат утвердить программу частичной компенсации. В частности, планируется выделить 4 млн грн для 7 наиболее кризисных маршрутов.

"В программе будем просить заложить компенсацию для маршрутов, которые исчезают, закрываются и не хотят работать. В частности, там, где нет троллейбуса, но возместим не более 50% стоимости проезда льготников", - отметил Виталий Миронюк.

Напомним, 2 февраля на дороги Херсона вышло меньше половины маршруток.

Украинские Национальные Новости

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