В минулому році поліцейські отримали понад 600 квартир
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В 2019 році поліцейським придбали понад 600 квартир на суму понад 600 млн гривень. Про це сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко під час підсумкової наради щодо діяльності Нацполіції у 2019 році, передає кореспондент УНН.
"Починаючи з минулого року, національна поліція реалізовує масштабне, стратегічно важливе завдання – забезпечити поліцейських житлом на основі пільгового фінансового лізингу. На сьогодні придбано більше 600 квартир на суму понад 600 млн гривень", - сказав Ігор Клименко.
Він додав, що з метою придбання такого житла до державної іпотечної установи надіслано вже понад 1 тис. заяв поліцейських і планується закуплення квартир ще на понад 1 млрд гривень.
Нагадаємо, у вересні у Нацполіції повідомляли про амбітний план купити до грудня понад 1000 квартир для поліцейських.