В прошлом году полицейские получили более 600 квартир
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В 2019 году полицейским приобрели более 600 квартир на сумму более 600 млн гривен. Об этом сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания по деятельности Нацполиции в 2019 году, передает корреспондент УНН.
"Начиная с прошлого года, национальная полиция реализует масштабное, стратегически важное задание - обеспечить полицейских жильем на основе льготного финансового лизинга. На сегодня приобретено более 600 квартир на сумму более 600 млн гривен", - сказал Игорь Клименко.
Он добавил, что с целью приобретения такого жилья в государственное ипотечное учреждение отправлено уже более 1 тыс. заявлений полицейских и планируется покупка квартир еще на более 1 млрд гривен.
Напомним, в сентябре в Нацполиции сообщали об амбициозном плане купить до декабря более 1000 квартир для полицейских.