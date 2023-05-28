В мінську помітили кортеж лукашенка: чутки про його госпіталізацію у москві спростовують
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Кортеж білоруського диктатора олександра лукашенка помітили в мінську, повідомила моніторингова група Беларускі Гаюн, тим самим не підтверджуючи інформацію про госпіталізацію президента в москві, передає УНН.
Цитата
“На поточний момент ми не підтверджуємо інформацію про госпіталізацію лукашенка в москві. Наразі ми не можемо підтвердити чутки, які поширює Валерій Цепкало, про те, що 25 травня лукашенка госпіталізували в москві. За нашою інформацією, лукашенко повернувся до мінська 25 травня о 20:20, після чого його кортеж помітили на шляху до резиденції”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало повідомив, що диктатора олександра лукашенка госпіталізовано в терміновому порядку в центральну клінічну лікарню москви після зустрічі з російським президентом володимиром путіним.