В минске заметили кортеж лукашенко: слухи о его госпитализации в москве опровергают

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“На текущий момент мы не подтверждаем информацию о госпитализации лукашенко в москве. В настоящее время мы не можем подтвердить слухи, распространяемые Валерием Цепкало, о том, что 25 мая лукашенко был госпитализирован в москве. По нашей информации, лукашенко вернулся в минск 25 мая в 20:20, после чего его кортеж был замечен на пути к резиденции”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало сообщил, что диктатор александр лукашенко госпитализирован в срочном порядке в центральную клиническую больницу москвы после встречи с российским президентом владимиром путиным.