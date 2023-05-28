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13 марта, 19:26 • 48264 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104710 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107691 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107855 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101783 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95573 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110369 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131399 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171264 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202391 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В минске заметили кортеж лукашенко: слухи о его госпитализации в москве опровергают

В минске заметили кортеж лукашенко: слухи о его госпитализации в москве опровергают

Киев • УНН

 • 561369 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Кортеж белорусского диктатора александра лукашенко заметили в минске, сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн, тем самым не подтверждая информацию о госпитализации президента в москве, передает УНН.

Цитата

“На текущий момент мы не подтверждаем информацию о госпитализации лукашенко в москве. В настоящее время мы не можем подтвердить слухи, распространяемые Валерием Цепкало, о том, что 25 мая лукашенко был госпитализирован в москве. По нашей информации, лукашенко вернулся в минск 25 мая в 20:20, после чего его кортеж был замечен на пути к резиденции”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало сообщил, что диктатор александр лукашенко госпитализирован в срочном порядке в центральную клиническую больницу москвы после встречи с российским президентом владимиром путиным.

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