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У Міноборони України скоротили 191 службовця

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Чисельність Міністерства оборони України скорочено на 191 посаду. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони України.

У Міноборони України скоротили 191 службовця

За словами О.Дубляна, цього року в оборонному відомстві скорочено 36 військовослужбовців та 155 працівників. Реформування відбувається в рамках реалізації Плану дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016 — 2020 роках (дорожня карта оборонної реформи).

"В результаті розформовано п’ятнадцять, сформовано дев’ять, переформовано два та внесено зміни до штатів шістнадцяти структурних підрозділів Міністерства оборони України. Призначено дев’ять нових керівників структурних підрозділів апарату Міноборони", — поінформував заступник Міністра оборони України О.Дублян.

Він зазначив, що це дозволило здійснити реорганізацію апарату Міністерства оборони, привести його структуру та функціональне призначення до стандартів, прийнятих у країнах-членах НАТО.

"19 жовтня Урядом України затверджено нову редакцію Положення про Міністерство оборони, до якого внесено 79 змін. Оборонне відомство визначено уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі державної авіації. Крім того, доповнено його основні завдання у мирний час та на особливий період щодо реалізації державної політики з оборонних питань, які пов’язані з використанням повітряного простору та захистом суверенітету", — повідомив генерал-полковник Олександр Дублян.

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