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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минобороны Украины сократили 191 служащего

Киев • УНН

 • 8544 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Численность Министерства обороны Украины сокращена на 191 должность. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны Украины.

В Минобороны Украины сократили 191 служащего

По словам А.Дубляна, в этом году в оборонном ведомстве сокращено 36 военнослужащих и 155 работников. Реформирование проходит в рамках реализации Плана действий по внедрению оборонной реформы в 2016-2020 годах (дорожная карта оборонной реформы).

"В результате расформировано пятнадцать, сформировано девять, переформировано два и внесены изменения в штаты шестнадцати структурных подразделений Министерства обороны Украины. Назначено девять новых руководителей структурных подразделений аппарата Минобороны", - сообщил заместитель Министра обороны Украины А.Дублян.

Он отметил, что это позволило осуществить реорганизацию аппарата Министерства обороны, привести его структуру и функциональное назначение к стандартам, принятых в странах-членах НАТО.

"19 октября Правительством Украины утверждена новая редакция Положения о Министерстве обороны, в которое внесено 79 изменений. Оборонное ведомство определено уполномоченным центральным органом исполнительной власти в области государственной авиации. Кроме того, дополнены его основные задачи в мирное время и на особый период по реализации государственной политики по оборонным вопросам, которые связаны с использованием воздушного пространства и защитой суверенитета", - сообщил генерал-полковник Александр Дублян.

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