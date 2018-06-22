В Міноборони розказали про стан здоров'я пораненого на Донбасі бійця

"Під час бойових дій минулої доби один український захисник отримав осколкове поранення. Його було оперативно доставлено до лікувального закладу, стан здоров’я характеризується як задовільний", - повідомив Мотузяник.



Загалом протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано 29 обстрілів позицій ЗСУ, з них 10 на Луганському напрямку та 21 на Донецькому. Українським військовим 14 разів доводилось відкривати вогонь у відповідь.



Нагадаємо, минулої доби, 21 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася стабільною та контрольованою, переважна більшість бойових дій проходила із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів. Бойовики 29 разів вдавалися до прицільного вогню по наших позиціях, три рази ворог застосовував артилерію та міномети.



