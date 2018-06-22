В Міноборони розказали про стан здоров'я пораненого на Донбасі бійця

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Протягом вчорашньої доби в зоні проведення бойових дій на Донбас один український військовий отримав поранення, стан його здоров'я задовільний. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Під час бойових дій минулої доби один український захисник отримав осколкове поранення. Його було оперативно доставлено до лікувального закладу, стан здоров’я характеризується як задовільний", - повідомив Мотузяник.

Загалом протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано 29 обстрілів позицій ЗСУ, з них 10 на Луганському напрямку та 21 на Донецькому. Українським військовим 14 разів доводилось відкривати вогонь у відповідь.

Нагадаємо, минулої доби, 21 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася стабільною та контрольованою, переважна більшість бойових дій проходила із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів. Бойовики 29 разів вдавалися до прицільного вогню по наших позиціях, три рази ворог застосовував артилерію та міномети.

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